SALTEÑO VIVE EN ESTADOS UNIDOS Y DONÓ UNA MÁQUINA DE PLASMA A ORÁN, PERO ADVIRTIÓ QUE SERÍA RETIRADA

Luis Pinola es un salteño que reside en Estados Unidos desde hace algunos años. Teniendo en cuenta que el coronavirus puso al límite al nosocomio Orán, el joven donó una máquina de aféresis para extraer plasma para el hospital San Vicente de Paul. Sin embargo, advirtió que “si no está en uso hasta el 28 de noviembre, será retirada”.

El joven utilizó las redes sociales para expresarse al respecto. Luis Pinola indicó que, si la máquina no está en uso el 28 de noviembre procederá a retirarla del nosocomio. El motivo que manifestó Pinola, tiene que ver con el contrato, ya que el mismo establece que la máquina tiene que ser utilizada sin costo al paciente dentro de los 45 días, a partir del día que se firmó: 14 de octubre.

“En Noviembre 28, la maquina de aféresis será retirada del Hospital si no esta en uso. El contrato estipula que la maquina tiene que ser usada sin costo al paciente dentro de los 45 días a partir del día que se firmó ‘Octubre 14, 2020’. No hay mas excusas. Tengo la empresa que puede enviar los insumos en 5 días desde New York, a un precio menor que el que tienen en Argentina”, indicó Luis Pinola en su cuenta de Facebook.