CONFUSIÓN E IRREGULARIDADES: SALTEÑOS SE PRESENTARON A VACUNAR SIN TURNOS

El Ministerio de Salud provincial retomó la campaña de vacunación contra el COVID-19 para mayores de 70 años. Sin embargo, hubo confusión en el Centro de Salud Roberto Nazr, donde varios de los salteños que se presentaron en el lugar lo hicieron sin haber sacado turnos. Por otro lado, el Gobierno advierte que “no se puede vacunar por demanda espontánea”.

El móvil de CANAL 9 MULTIVISIÓN se presentó en el Centro de Salud Roberto Nazr – Sarmiento 655 de la ciudad de Salta – donde se generó una situación extraña. El Gobierno provincial habilitó la línea 148 para que los mayores de 70 años puedan sacar turnos para vacunarse contra el COVID-19, pero algunos de los presentes se acercaron hasta el lugar y les habrían dado un turno sin haberse comunicado antes a la línea habilitada para tal fin.

“Yo fui al centro de Salud de Vaqueros, pero ahí no existe la vacuna”, dijo una mujer que estaba en el lugar. En el mismo sentido, otra persona que se acercó hasta el Centro de Salud Roberto Nazr remarcó: “Esto es desorganizado, tendría que haber alguien que vaya llamando por nombre. Yo soy mayor de 70 años”.

Otra persona que brindó su versión en el vacunatorio indicó: “Intentamos con el 148, no tuvimos respuesta y vinimos directamente para aquí y aquí nos anotaron. Traje a mi mamá que es mayor”. “Me enteré por otras personas. No funciona el 148, nos han anotado y nos van a llamar por nombre supongo, porque nos pidieron el documento”, agregó una mujer que obtuvo un turno para su madre.

Finalmente, otra de las personas que estaba allí aseguró: “Recién me dieron, desde ayer que intentaba conseguir y no podía. Vine y me anotaron, estoy sola, me trajo mi hijo, pero estoy sola esperando desde las 8.30hs”.