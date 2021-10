SAN ANTONIO DE LOS COBRES: REALIZABAN EJERCICIOS MILITARES Y AL MENOS 20 PERSONAS RESULTARON HERIDAS

Al menos 20 efectivos del Ejército que se encontraban realizando distintos ejercicios militar en Jujuy y Salta resultaron lesionados.

Las prácticas responden a los ejercicios “General Manuel Arias”.

«Las actividades que se realizan son todas de riesgo e incluyen paracaidismo automático y manual, descenso en cuerdas desde helicópteros, largas jornadas de marcha a pie y en vehículo, y vida en campaña en general», señala un comunicado del Ejercito.

Las lesiones fueron producidas en su gran mayoría en las actividades de paracaidismo a lo largo de varias jornadas teniendo en cuenta que las tropas se encuentran operando desde hace más de 10 días.Al respecto, el Aeropuerto de Salta señaló que este tipo de accidentes se producen “debido a la baja densidad del aire por la altura, los paracaídas no alcanzan a frenar el descenso provocando las lesiones del personal militar”.

«Fueron evacuados por el sistema de sanidad militar que incluye los primeros auxilios en primera línea, la evacuación al Puesto Principal de Socorro y luego al hospital zonal en apoyo, en este caso el hospital Militar Salta. Finalmente, para no ocupar lugares de internación y porque el personal no puede restituirse a las actividades en el corto plazo, fueron evacuados a los hospitales militares de sus guarniciones de origen. Por la distancia y la cantidad de evacuados se empleó un avión C 130 de la FAA configurado para traslado sanitario»