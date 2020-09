SCALONI LE CONTESTÓ A DI MARÍA: “NO LE CERRAMOS LA PUERTA A NADIE”

Luego de que Ángel Di María, de excelente presente en el PSG de Francia, se quejara públicamente de su ausencia en la convocatoria de Lionel Scaloni en la Selección Argentina para la primera doble fecha de Eliminatorias, llegó la contestación del DT.

“Nosotros no le cerramos la puerta a nadie, para nada. Al contrario. La Selección es de todos y tiene las puertas abiertas. En ese sentido es bastante claro. Seguiremos haciendo eso mientras estemos en el cargo. Ahora mismo las cosas están así y no indican que en un futuro pueda ser lo contrario”, dijo en diálogo con Cadena 3 de Santa Fe.

Di María había manifestado que “es difícil entender por qué no estoy convocado. Nunca me dieron la explicación de por qué no me llaman. Si no estoy convocado es porque no me quieren convocar”, disparó el atacante del PSG hace algunos días, pero no encontró eco del otro lado.

Scaloni, lejos de recoger el guante, simplemente bancó a los que sí llamó para el regreso a la competencia: “A todos los chicos que les fuimos dando las oportunidades de jugar, nos encantaría que formen parte del proyecto y no se saquen la camiseta. Pekerman nos inculcaba una manera de entender el fútbol y de defender a la Selección. Han entendido el mensaje. No hemos tenido malas caras. El que no juega, apoya desde afuera. Y ellos lo entienden. Las generaciones de ahora siguen dando lo máximo por jugar para su país”, declaró el entrenador.