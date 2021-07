SCALONI NO CONFIRMÓ EL EQUIPO PARA ENFRENTAR A ECUADOR

Lionel Scaloni habló esta tarde en conferencia de prensa y no confirmó el equipo para enfrentar este sábado a las 22 a Ecuador en Goiania, por los cuartos de final de la Copa América 2021.

El entrenador dijo que la duda pasa por saber si llega o no en condiciones Cristian Romero. El defensor del Atalanta tiene una molestia en la rodilla y si no juega su lugar será ocupado por Germán Pezzella. Por otro lado, no habló del resto del equipo pero dijo que «seguirán jugando los que vienen haciéndolo habitualmente».

En cuanto a la mitad de la cancha, confirmó a Giovani Lo Celso de titular, por lo que la única duda en ese sector del campo de juego sería quién ocupará el lugar de volante central, si Leandro Paredes o Guido Rodríguez. En cuanto a la ofensiva, pese al buen rendimiento de «Papu» Gómez, Ángel Correa y el propio Di María, se mantendrán Lautaro Martínez y Nicolás González como acompañantes de Lionel Messi.

De esta manera, el 11 para buscar las semifinales sería con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González.