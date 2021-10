SE HIZO ECO DE LA CARTA: LA SUTIL CHICANA DE MAXI LÓPEZ A MAURO ICARDI

En los últimos días se conocieron detalles de la carta que le escribió Mauro Icardi a Wanda Nara en el momento en que estuvieron a punto de separarse.

Fue luego del posteo que compartió la rubia en Instagram donde confirmó que se reconcilió con su marido tras el escándalo con La China Suárez.

Lo cierto es que después se conocieron los fragmentos de esa carta en cuestión. Uno de los párrafos que Mauro le escribió a Wanda decía: “Lo material no me interesa nada y bien lo sabés. Lo sabés mejor que nadie. Todo lo que tengo te lo entregué a vos. Siendo millonario, yo me compro ropa en H&M y me pongo ropa de Amazon».

En este contexto, Maxi López apareció en escena con una sutil historia que subió a las redes donde se pueden ver a los tres hijos que López tuvo con la empresaria, Valentino, Constantino y Benedicto, caminando por un shopping.

El detalle que no pasó desapercibido para nadie fue que los chicos llevaban en sus manos bolsas de la marca H&M e incluso se ve el local de la empresa. ¡Qué palito!