SE JUEGA LA ÚLTIMA FECHA DE LA PRIMERA FASE EN LA COPA DIEGO MARADONA

Con cambios de horarios ya confirmados, comienza hoy a jugarse la última fecha de la primera fase de la Copa Diego Armando Maradona. La Liga Profesional anunció ayer los cambios de horarios de varios partidos, ya que los duelos que definirán los restantes clasificados a la fase campeonato se jugarán a la misma hora.

Hasta el momento, los clasificados son Atlético Tucumán (Zona 1), Colón e Independiente (Zona 2), River y Banfield (Zona 3) y San Lorenzo (Zona 5). Mientras que los eliminados de la lucha por el título son Racing (Zona 1), Central Córdoba y Defensa y Justicia (Zona 2), Rosario Central y Godoy Cruz (Zona 3), Newell’s (Zona 4), Estudiantes (Zona 5) y Patronato (Zona 6), que jugarán la Copa Permanencia. Quedan 6 lugares en juego para la Copa Campeonato y se definirán en esta última fecha.

Copa Diego Maradona – 6º fecha – Partidos:

Viernes:

19:20: Central Córdoba vs Colón – Zona 2

21:30: Banfield vs Rosario Central – Zona 3

Sábado:

17:10: Arsenal vs Racing – Zona 1

17:10: Unión vs Atlético Tucumán – Zona 1

19:20: Patronato vs Vélez – Zona 6

19:20: Gimnasia vs Huracán – Zona 6

21:30: River vs Godoy Cruz – Zona 3

Domingo:

19:10: Independiente vs Defensa y Justicia – Zona 2

21:30: Newell’s vs Lanús – Zona 4

21:30: Talleres vs Boca – Zona 4

Lunes:

19:10: San Lorenzo vs Aldosivi – Zona 5

19:10: Argentinos vs Estudiantes – Zona 5

Posiciones – Zona 1

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Atlético Tucumán – Clasificado 15 5 5 0 0 14 5 +9 2 Unión 7 5 2 1 2 6 6 0 3 Arsenal 4 5 1 1 3 7 8 -1 4 Racing Club – Eliminado 3 5 1 0 4 2 10 -8

Posiciones – Zona 2:

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Colón – Clasificado 10 5 3 1 1 9 3 +6 2 Independiente – Clasificado 9 5 2 3 0 4 2 +2 3 Central Córdoba – Eliminado 5 5 1 2 2 5 7 -2 4 Defensa y Justicia – Eliminado 2 5 0 2 3 4 10 -6

Posiciones – Zona 3:

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 River Plate – Clasificado 12 5 4 0 1 8 4 +4 2 Banfield – Clasificado 10 5 3 1 1 8 5 +3 3 Rosario Central – Eliminado 6 5 2 0 3 6 9 -3 4 Godoy Cruz – Eliminado 1 5 0 1 4 1 5 -4

Posiciones – Zona 4:

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Boca Juniors 9 5 3 0 2 7 4 +3 2 Talleres 8 5 2 2 1 6 4 +2 3 Lanús 7 5 2 1 2 7 8 -1 4 Newell’s – Eliminado 4 5 1 1 3 6 10 -4

Posiciones – Zona 5:

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 San Lorenzo – Clasificado 11 5 3 2 0 8 1 +7 2 Argentinos 7 5 2 1 2 5 4 +1 3 Aldosivi 7 5 2 1 2 4 8 -4 4 Estudiantes – Eliminado 2 5 0 2 3 0 4 -4

Posiciones – Zona 6: