¡VUELVE EL FÚTBOL! HOY COMIENZA LA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Hoy comienza la nueva Copa de la Liga Profesional de Fútbol, el torneo que dará inicio a la temporada 2021 de Primera División. Con tres partidos se pondrá en marcha la jornada inicial, que tendrá encuentros entre viernes, sábado y domingo y que ya tiene un partido postergado.

Con dos zonas de 13 equipos cada una y un interzonal, la nueva Copa se disputará hasta el mes de mayo. Hoy la actividad comenzará con la presentación de Racing, en tanto que mañana lo hará San Lorenzo, el domingo Boca y River y el lunes Independiente.

Además, quedó postergado el duelo interzonal entre los ascendidos Platense y Sarmiento, debido a que el calamar terminó su temporada semanas atrás.

Copa de la Liga Profesional – 1º fecha:

Viernes:

19:15: Banfield vs Racing – Zona 1

21:30: Central Córdoba vs Colón – Zona 1

21:30: Unión vs Atlético Tucumán – Zona 2

Sábado:

17:10: Aldosivi vs Godoy Cruz – Zona 1

17:10: Talleres vs Patronato – Zona 2

19:20: Vélez vs Newell’s – Zona 2

21:30: San Lorenzo vs Arsenal – Zona 1

Domingo:

17:10: Defensa y Justicia vs Huracán – Zona 2

19:20: Boca vs Gimnasia – Zona 2

21:30: Estudiantes vs River – Zona 1

Lunes:

19:15: Rosario Central vs Argentinos – Zona 1

21:30: Independiente vs Lanús – Zona 2

Postergado: Platense vs Sarmiento – Interzonal