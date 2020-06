SE POSPONEN LAS FINALES DE LA COPA DAVIS PARA 2021

La pandemia del coronavirus también ha trastocado por completo los planes de la Copa Davis, que debía celebrarse del 23 al 29 de noviembre en Madrid y que queda pospuesta para 2021, igualmente en la capital española. La Federación Internacional de Tenis (ITF) ha anunciado la cancelación del evento y tampoco se jugará este año la Copa Federación.

“Las Davis Cup by Rakuten Madrid Finals 2020 se posponen finalmente hasta noviembre de 2021” (la semana del 22 al 28) reza el comunicado oficial en las redes sociales. Todas las series del Grupo Mundial I y Grupo Mundial II y los eventos regionales del Grupo III y IV se jugarán en 2021 con los mismos participantes que ya estaban clasificados para la edición de este año.

Los organizadores han estado barajando múltiples opciones hasta última hora, pero no existen garantías, ahora mismo, de poder celebrar el evento tal y como a ellos les gustaría. Cabe recordar que había 24 eliminatorias en septiembre por disputar y que los ganadores tendrían que jugar la clasificación para las finales del año que viene. Actualmente, hacer 24 series en 24 países es inviable a todas luces. Eso, más el riesgo sanitario que sigue existiendo, es definitivo para que la Davis se suspenda en 2020.

No hay que olvidar que la Davis es un evento en donde el público es fundamental, parte de la esencia de esta célebre competición, y tampoco existe garantía alguna de que se pudiera celebrar con afición en las gradas. Para entonces, y dado el clima del mes de noviembre en Madrid, se jugaría con la Caja Mágica cubierta.

«Es una gran decepción para nosotros que las finales de la Copa Davis no se celebren en 2020. No sabemos cómo se desarrollará la situación en cada país clasificado, o si las restricciones en España se mantendrán lo suficientemente relajadas. Es imposible predecir la situación que habrá en noviembre y garantizar la seguridad de quienes viajan a Madrid. Este aplazamiento no tiene relación a largo plazo con nuestras ambiciones colectivas para la Copa Davis. La ITF y Kosmos Tennis esperan ofrecer un campeonato sobresaliente en 2021, cuando sea seguro y factible hacerlo», explicó Gerard Piqué, presidente de Kosmos, la empresa organizadora.

La Argentina iba a medirse a Bielorrusia en septiembre próximo, en la serie de reclasificación para el Grupo Mundial 1. El equipo liderado por Gaudio se quedó afuera de las finales de Madrid tras haber perdido contra Colombia, en Bogotá, por 3-1.

Por su parte la «Fed Cup» se disputará en abril de 2021 en las pistas cubiertas de arcilla del Laszlo Papp Arena de Budapest (Hungría).

El mundo del tenis, uno de los deportes más castigados, se prepara para el retorno de la competición, aunque se han disparado las alarmas en los últimos días por los numerosos contagios en el cirucito masculino después del Adria Tour organizado por Novak Djokovic. La ATP espera volver el 14 de agosto con el torneo de Washington, previo al Masters 1.000 de Cincinnati y al US Open, pero tampoco ayuda mucho a ser optimista la situación de Estados Unidos, donde los contagios se han disparado de nuevo.

En el caso de que vuelva el tenis este 2020, y una vez la Davis ha optado por renunciar a la edición de este curso, la temporada finalizará con la Copa de Maestros.