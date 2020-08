SE RETIRÓ IKER CASILLAS

El emblemático arquero del Real Madrid y la Selección de España, Iker Casillas Fernández, anunció que cuelga los guantes, tras más de un año sin jugar, después del infarto que sufrió en mayo del pasado año.

“Hoy es, a la vez uno de los días más importantes, y a la vez más difíciles, de mi vida deportiva: ha llegado el momento de decir adiós”, afirmó Casillas en un comunicado en las redes sociales.

“Mi recorrido en el mundo del fútbol empezó hace 30 años, ha sido un camino largo y, como todo camino, ha tenido momentos buenos, alegrías, pero también tristezas. En estos momentos de mi vida y con perspectiva, puedo decir sin lugar a dudas que ha merecido la pena”, añadió.

Casillas levantó el sábado la Copa de Portugal con el Porto, en lo que fue su último partido como jugador, pese a no participar en el encuentro.

“Hoy es un día difícil, pero no un día triste, me considero un afortunado por haber llegado hasta aquí, por cómo he llegado, por haber conseguido todo lo que he conseguido, por todo ello,… Estoy feliz”, escribió.

“Tengo claro que no es un punto y final, el viaje no acaba aquí. Esto sigue y seguro que pronto nos encontraremos de nuevo”, aseguró Casillas, que publicó su mensaje junto a una imagen suya de espaldas con los guantes colgando en una mano.

Desarrolló la mayor parte de su carrera deportiva en el Real Madrid, primero en sus categorías inferiores y desde 1999 hasta 2015 en el primer equipo, ostentando la capitanía entre 2010 y 2015. Es el segundo jugador con más partidos de la historia del club, con un total de 725, por detrás de Raúl González con 741.

Fue internacional absoluto con España desde 2000 hasta 2016, y capitán durante diez desde 2006. Es el internacional español con más partidos de la historia y el séptimo a nivel mundial con 167. Capitaneó a su selección nacional, a proclamarse bicampeona de Europa (2008, 2012) y campeona del mundo (2010), logrando así el primer «triplete» de selecciones nacionales

Casillas tiene la mejor racha de imbatibilidad (contando todas las competiciones) en toda la historia del fútbol profesional español. Entre el 27/11/2013 y el 26/02/2014 estuvo 952 minutos consecutivos sin conceder un solo gol en partidos oficiales.

En total jugó 1048 partidos oficiales como profesional y ganó 26 títulos. Vistió las camisetas del Real Madrid, el Porto y la Selección de España.

Los títulos de Iker Casillas:

Nacionales:

Internacionales: