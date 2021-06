SE REUNIÓ EL COE. HAY NUEVAS HABILITACIONES. CONOCELAS ACÁ

El Comité Operativo de Emergencia se reunió para evaluar las medidas que regirán en todo el territorio provincial desde el 26 a las 00.

Las actividades gastronómicas están permitidas hasta las 24 y la circulación hasta las 01 am. Se permite la realización de actividades deportivas grupales durante los fines de semana. Continúan suspendidas las reuniones y actividades que generen aglomeración y la permanencia posterior al desarrollo de cualquier deporte.

El secretario General de la Gobernación, Matías Posadas, indicó que entre las medidas dispuestas se autorizó la apertura de casinos, “a los cuales podrán ingresar aquellas personas que puedan acreditar que fueron vacunados contra la COVID-19”; sobre los deportes grupales al aire libre, el funcionario señaló que están habilitados pero que está prohibida la presencia de público, la apertura de comedores y el tercer tiempo. “Vamos a reforzar los controles durante el fin de semana sobre todo en los complejos deportivos, aquellos lugares que no cumplan con las normas establecidas serán clausurados, por lo que le pedimos a los organizadores de campeonatos que al terminar los partidos no permitan que la gente se quede”, especificó Posadas.

Medidas que regirán desde el 26 de junio en toda la provincia

*-Circulación restringida: entre las 01.00 y las 06.00 am.

*-Todas las actividades hasta las 22.00 horas, salvo las gastronómicas hasta las 00.00, con una ocupación en espacios cerrados y ventilados no mayor al 30% y 4 personas por mesa. Se debe asegurar la ventilación cruzada.

Centros comerciales, galerías y supermercados con control de aforo del 50% y hasta las 22.00.

*-Las reuniones sociales y familiares hasta 10 personas en domicilios particulares o lugares cerrados. Se deberá asegurar la ventilación de dichos espacios.

*-Las actividades deportivas grupales están permitidas al aire libre sin la apertura de buffets. Está prohibida la presencia de hinchada y la realización del “tercer tiempo”. Continúan suspendidas las reuniones y actividades que generen aglomeración y la permanencia posterior al desarrollo de cualquier deporte.

*-Casinos y salas de juegos afines: Establecer que las actividades en casinos, salas de juego afines podrán funcionar con la concurrencia única y exclusivamente de personas que acrediten vacunación de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19.En estos casos se deberá dar estricto cumplimiento a los Protocolos en vigencia, y hasta las 22:00.

*-Salones de eventos: Establecer que continúa suspendida la realización de actividades en Salones de Eventos, con excepción de salones infantiles, peloteros y lugares de juegos infantiles, que den estricto a los protocolos, con aforo del cincuenta por ciento (50%) del lugar donde se realice, y no pudiendo exceder las 22:00 en su funcionamiento.

*-Se mantiene la presencialidad en el sector educativo. El Ministerio de Educación consulta periódicamente con el COE la estrategia epidemiológica.

*-Sector Público Ejecutivo Provincial: continúa la absoluta presencialidad. Se recomienda el trabajo bajo sistemas rotativos por horarios o burbujas que garantice el cumplimiento de las medidas sanitarias previstas, haciendo especial atención a la ventilación de ambientes.

*-No se requerirá permiso de circulación, a excepción de la circulación que se realice entre las 00.30 y 06.00 am

Todos los municipios podrán adecuar el límite horario de funcionamiento de las actividades comerciales, gastronómicas y deportivas de acuerdo con las condiciones particulares de su jurisdicción, entre las 20 y 24 horas. Las modificaciones de horarios de dichas actividades implica cambiar la limitación de la circulación nocturna. Se debe proceder a dictar dicha medida conforme las formalidades dispuestas en la Res. del COE.

Se permite la realización de ceremonias religiosas de todos los credos, con el cumplimiento de los protocolos



Recomendaciones

El titular del COE, Francisco Aguilar, hizo hincapié en la importancia de mantener y reforzar los protocolos vigentes, “debemos seguir cuidándonos, entendemos que la gente está cansada y está rompiendo los protocolos por eso vemos tantos casos. Las nuevas cepas son más contagiosas, más graves y están afectando a gente joven como la que hoy está internada en terapia intensiva”.

Además el médico instó a la población a vacunarse, “ hay disponibilidad de vacunas por lo que le pedimos que se acerquen a los centros habilitados, porque todas las vacunas que llegan al país son seguras y de eficacia demostrada”, aunque indicó que la vacuna lo que hace es “disminuir la forma grave de la enfermedad pero no se llega a una cobertura total por lo que es sumamente importante que nos sigamos cuidando”, concluyó Aguilar.