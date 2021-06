SE SORTEÓ EL FIXTURE DEL NUEVO TORNEO DE PRIMERA DIVISIÓN: COMIENZA EL 16 DE JULIO

La Liga Profesional del Fútbol argentino (LPF) dio a conocer esta tarde el fixture del campeonato de Primera División, que comenzará el fin de semana del 16 de julio. En la primera fecha, Boca viajará a Santa Fe para visitar a Unión y River recibirá a Colón, el último campeón de la Copa de la Liga, en el Monumental.

El sorteo fue encabezado por el presidente de la LPF, Marcelo Tinelli, junto con el resto de los directivos en modalidad mixta. El torneo tendrá 25 jornadas, será en un formato todos contra todos y cada jornada tendrá 13 partidos. A diferencia de los últimos torneos, no habrá fecha especial de clásicos.

Cabe aclarar que cinco de las fechas se disputarán entre semana, para poder llegar a cumplir con el calendario antes de la definición del Trofeo de Campeones, estipulada para el próximo 17 de diciembre. Las cinco jornadas que se disputarán entre semana serán: el 28 de julio, 25 de agosto, 5 de septiembre, 20 de octubre y 24 de noviembre.

Al igual que el último torneo, el campeonato no tendrá descensos, pero si sumarán los puntos para los promedios pensando en las próximas competiciones.

Lo primero que se supo del sorteo de la Copa Liga Profesional fue que River-Boca jugarán el Superclásico el domingo 3 de octubre, por la fecha 14, en el Monumental. Mientras que el restos de los clásicos se disputarán: en la fecha 5 Independiente vs Racing, en la 7º Newell’s vs Rosario Central, en la 16º Lanús vs Banfield, en la 18º Huracán vs San Lorenzo, en la 24º Gimnasia vs Estudiantes y en la 25º Unión vs Colón.

Así se juega la primera fecha, el fin de semana del 16 al 19 de julio:

Gimnasia vs Platense

Velez vs Racing

Godoy Cruz vs RosarioCentral

Huracan vs Defensa y Justicia

Lanús vs Atlético Tucumán

River Plate vs Colón

Unión vs Boca

Central Córdoba vs Banfield

Arsenal vs San Lorenzo

Newells vs Talleres

Independiente vs Argentinos

Sarmiento vs Estudiantes

Aldosivi vs Patronato