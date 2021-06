SE VA DEFINIENDO: EL DESFILE DEL 17 TENDRÁ MUCHOS MENOS DE 8 MIL GAUCHOS

Francisco Aráoz, presidente de la Agrupación Tradicionalista Salta Gauchos de Güemes hizo referencia a los gauchos que están llegando desde distintos puntos del país, manifestando que hay grandes posibilidades de que se haga el desfile, pero seguramente con muchas restricciones. “No se entrará al centro, no se pueden hacer almuerzos ni el 7 ni el 17” afirmó.

Si bien se espera una nueva reunión con el COE, los presidentes de fortines firmarán carta compromiso para que no se haga juntadas ni el 17 ni posterior a los actos.

Aráoz afirmó que se descartó el almuerzo criollo hace mas de 15 días, el presupuesto no corría por parte del gobierno, son gastos habituales, y la provincia como siempre se hace cargo de algunas cosas, no en su totalidad.

“Sabemos que con el aumento de casos se baja la cantidad de gauchos abruptamente, estamos a menos de 5 mil” destacó.

Se analiza que vayan pasando fortines frente al monumento a modo de desfile sin bandas de música, sin público, pero rindiendo un homenaje.

Aráoz destacó que hay gauchos en grupo de riesgo o con familiares en grupos de riesgo y no van a participar-

En cuanto a los fogones y la guardia bajo las estrellas se hacen pero con restricciones. En vez de ser 24 fogones, serán solo 12 y cada uno sería un campamento perteneciente a un fortín y con grupo reducido que no puede superar los 15 gauchos.

El día 7 los actos se acotan, a la Quebrada de la Horqueta se saldrá directamente desde el Parque Industrial con un reducido grupo, no se puede asistir en vehículo, únicamente a caballo, sin trailers, ni camiones.