SE VIENE EL SUPERLÁSICO: EN BOCA ESPERAN POR CARDONA Y TÉVEZ; RIVER CON TODO CASI CONFRIMADO

A 48 horas del Superclásico del fútbol argentino, hay semblantes distintos en cada uno de los planteles. Mientras en River parece todo tranquilo y el equipo ya está confirmado (aunque Gallardo no quiso anunciarlo en conferencia), en Boca todos están atentos a las recuperaciones de dos jugadores clave: Carlos Tévez y Edwin Cardona.

La mala noticia llegó ayer para Russo. Tévez y Cardona no terminaron la práctica y encendieron las alarmas. Hoy no se entrenaron con el plantel y los esperarán hasta mañana. Lo del capitán no parece grave: salió por un fuerte golpe en el tobillo pero no parece ser impedimento para que lleve la cinta el domingo a las 18.

Lo del colombiano si pinta complicado: una dolencia muscular en el cuádriceps lo dejaría afuera del Superclásico. Algunos hasta dicen que podría ser un desgarro. Por precaución, hoy no realizó ningún movimiento exigente. Lo van a esperar hasta mañana, pero está mas afuera que adentro.

En River en tanto, vuelve al equipo Fabricio Angileri (ausente del último partido por un problema familiar) y Jonatan Maidana reemplazaría en defensa al irregular David Martínez. Si bien en la mitad de la cancha había una duda, el colombiano Jorge Carrascal les ganaría la pulseada a Agustín Palavecino y Julián Álvarez.

En consecuencia, los probables 22 protagonistas el domingo a las 18 en la Bombonera serían:

Boca: Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, Carlos Zambrano o Lisando López, Carlos Izquierdos o Carlos Zambrano y Frank Fabra; Jorman Campuzano, Cristian Medina; Gonzalo Maroni, Edwin Cardona o Mauro Zárate, Sebastián Villa; Carlos Tévez o Franco Soldano. DT: Miguel Russo.

River: Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, Robert Rojas, Jonathan Maidana, Fabricio Angileri: Nicolás De La Cruz, Enzo Pérez, Jorge Carrascal; Rafael Borré y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.