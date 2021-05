SEGUNDA OLA EN SALTA: 238 NUEVOS CASOS Y 4 PERSONAS FALLECIDAS

Salta sumó 238 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, de los cuales 104 corresponden a Capital, 19 a General San Martín, 19 en Orán, 12 Rosario de Lerma, 17 en Metán, 17 en Rosario de la Frontera y 11 en Chicoana. Los casos se dan a horas de que el Comité Operativo de Emergencia emitiera nuevas medidas para bajar el nivel de contagio en la provincia, entre ellas las que restringen el aforo en los locales gastronómicos ya golpeados fuertemente por la pandemia y la vuelta de los vallados en algunos puntos de la ciudad.

Según el parte que emite diariamente el Ministerio de Salud, salvo los domingos, de los casos de hoy 226 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 12 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En los otros departamentos donde también se registraron casos son: Anta, 3; Cafayate, 6; Cerrillos, 7; Gral. Güemes, 4; La Caldera, 3; La Candelaria, 3; La Viña, 6; Los Andes, 1; Rivadavia, 2 y San Carlos, 4.

En tanto, en las últimas 24 horas se recibieron 308 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 34.359 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 30.380, lo que representa el 88%. Hoy fueron dados de alta 203 pacientes.

Hay 147 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 52 con asistencia respiratoria mecánica.

Tristemente se confirmaron 4 muertos, por lo que a la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1272.Tras los nuevos anuncios del presidente Alberto Fernández, el COE de Salta se reunió para renovar las medidas que ya se habían tomado en la provincia, sin embargo anunciaron algunas nuevas restricciones que regirán hasta el 21 de mayo.La presencialidad en las escuelas continuará. Las reuniones familiares y sociales no pueden superar las 10 personas. A partir del 1 de mayo, se establece un aforo de 30% el sector gastronómico en espacios cerrados y no más de 4 personas por mesa. A los comercios se le solicita exhibir la capacidad permitida y controlar el cumplimiento de la misma. Hasta el 21 de mayo continúa restringido el horario de todas las actividades, sin distinción de rubro, desde las 00 hs. y la circulación de 1 a 6 am. Continúa prohibida la presencia de público en eventos deportivos y recreativos; los eventos sociales en salones privados, (como casamientos y cumpleaños) y locales reconvertidos a gastronómicos con espectáculos.