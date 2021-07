SEGURIDAD CONTROLARÁ QUE LOS QUE LLEGUEN DEL EXTERIOR HAGAN AISLAMIENTO

El secretario de Seguridad, Benjamín Cruz dio a conocer el balance de las reuniones que vienen realizando junto a los vecinos de zona norte.

De acuerdo a los Índices de calor se va elaborando un mapa, por eso se pide a los vecinos que denuncien para armar y realizar operativos de seguridad. Si bien hay patrullajes en la zona, desde ahora serán 18 efectivos más que van a estar en el lugar.

“La idea es sostener los operativos a lo largo del tiempo, lo vamos a hacer con unidades especiales, pueden estar los bicipolicias, la vial, agencia antidrogas, la brigada de canes, etc” comentó Cruz.

El funcionario contó que esta trabajando fuertemente, ya se ha formado una comisión de vecinos para que no sean tan masivas las reuniones y durante las mismas agradecieron su asistencia. “Agradecieron que vayamos a dar la cara, que vayamos a escucharlos” sentenció.

Además de la seguridad, se plantearon problemáticas que no son inherentes a su área, pero que hacen a la seguridad, por ejemplo falta de iluminación y falta de mantenimiento de baldíos, lo que hizo algunos fueran asaltados cuando volvían en la noche al trasladarse por 5 o 6 cuadras.

En zona del huaico creció tanto que suman entre 5.500 familias lo que amerita que se extienda el sector de la comisaría 6ta. para que haya una subcomisaría.

Por lo pronto, se dispondrá de una comisaría itinerante en el Huaico, coordinando el operativo que funcionará rotando cada 5 días en cada lugar.

Cruz destacó que lo que se hace en capital, se repite en el interior. “El mapa de calor se actualiza día a día, por las denuncias. Por eso buscamos que los vecinos se acerquen a las comisarías y hagan la denuncias” subrayó.

Al ser consultado por los rumores que daban cuenta de la búsqueda de Guadalupe en Salta, Cruz señaló que no hay nada oficial, de todas formas como auxiliar de justicia se espera el oficio y se pondrá a disposición las distintas áreas de la policía de la provincia.

Otros temas sobre los que respondió fue por la llegada de argentinos desde el exterior, señalando que la policía va a colaborar en el control del aislamiento y en cuanto a fiestas clandestinas, se continuará con fuertes controles.