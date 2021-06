SEIS MILLONES DE PERSONAS ESPERAN LA SEGUNDA DOSIS DE SPUTNIK Y EL GOBIERNO AÚN NO SABE CUÁNDO LLEGARÁN

En Argentina, hay 6.046.283 de personas esperando por la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, cuyo componente es distinto del primero.

Sin embargo, no hay aún precisiones oficiales sobre cuándo llegarán y el Gobierno sabe que es un tema de preocupación social. Además, un flanco ante la oposición de Juntos por el Cambio que hoy presentó un pedido de informes sobre el tema. Lo cierto es que desde el 1ro de abril a la fecha, solo arribaron 480.000 dosis del componente dos de la vacuna rusa.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, insistió ayer en que “las vacunas aplicadas no pierden su efecto. A medida que pasa el tiempo bajan los anticuerpos y desde un primer momento se dijo que nunca se pensó en dar una dosis sino que se van a completar todos los esquemas. Lo que se recomendó en muchos países del mundo es priorizar la primera dosis y diferir la segunda para alcanzar la mayor cantidad de personas posibles y disminuir las internaciones y fallecimientos”.

También descartó realizar una queja formal a Rusia por la demora en el componente 2: “No es que no envían las dosis porque no quieren sino porque las está produciendo. Por más queja que hagamos eso no va a cambiar. No se las están dando a otro país o las están acopiando. Nosotros tenemos que trabajar para que las vacunas que estén disponibles lleguen a la Argentina”. Además de destacar la producción local de la Sputnik V en el Laboratorio Richmond, aseguró que la prioridad de la Argentina para la recepción de vacunas rusas “es indiscutible”.

Al cierre de esta nota, 14.840.605 personas recibieron al menos una dosis de una de las vacunas disponibles en el país contra el coronavirus. Es el 32% de la población, según se desprende del Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud de la Nación que refleja el avance de la inoculación en el país día a día. Pero solo 3.751.112 personas recibieron la segunda, apenas el 8%.