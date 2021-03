SERGIO UÑAC CELEBRÓ LA ASUNCIÓN DE ALBERTO FERNÁNDEZ EN EL PJ: “ES UN GRAN DESAFÍO”

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, estuvo presente en el acto de asunción de Alberto Fernández como presidente del Consejo Nacional del Partido Justicialista. Allí, el dirigente sanjuanino destacó el discurso de Alberto Fernández y dijo que “tiene un gran desafío por delante”.

“Me parece que el PJ llega de la mejor manera a este traspaso de mando, conociendo las tareas desarrolladas por José Luis Gioja, en una época difícil para el partido cuando no éramos Gobierno, cuando se ponía todo cuesta arriba y me parece que hay que reconocer la tarea desarrollada fundamentalmente en la unidad y en la construcción de la unidad”, dijo Uñac por MULTIVISIÓN.

Además, el gobernador sanjuanino le deseó éxitos a Alberto Fernández, porque estar al frente del Partido Justicialista y gobernar el país en pandemia “es un gran desafío”. “Aquí estamos haciendo gala de una tradición del partido, que es ‘quien gobierna o quien tiene a cargo la Presidencia de la Nación, si es del Partido Justicialista, tiene que ejercer la Presidencia del Consejo Nacional del Partido Justicia’, que es lo que acaba de asumir Alberto Fernández”, remarcó acerca de la tradición del PJ.

“EL DISCURSO ME PARECIÓ EXCELENTE”

Uñac señaló que el discurso del Presidente al asumir la presidencia del PJ fue excelente. “Es un gran desafío el que asume Alberto Fernández, a quien le tocó una época muy difícil, gobernando con pandemia con todo lo que esto implica, tratando de equilibrar el cuidado de la Salud con la protección de la economía que el Presidente seguro se ha propuesto”, finalizó.