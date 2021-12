Sigue el malestar en Tránsito: largas filas e incertidumbre entre la gente

Ayer se cayó un techo en una de las oficinas de Santa Fe y reprogramaron los turnos para hoy. Mucha gente espera y se agolpa en la puerta.

La situación en Tránsito de la Municipalidad es un caos por estas horas. Ayer se cayó un techo en una de las oficinas de la sede ubicada en calle Santa Fe y tuvieron que reprogramar los turnos para hoy. Este martes hay largas filas y gente agolpada en la puerta.

«Estoy acá desde la 6 de la mañana. A mi me dijeron que me van a atender sin turno. Otros son los que vinieron ayer y los pasaron para hoy. Nadie nos informa nada y seguimos esperando. Pienso que deberían encontrar una manera de agilizar los trámites. Los trámites son cada vez más engorrosos», le comentó un ciudadano a Multivisión.

Otro hombre comentó que la fila avanza lentamente pero que ninguna persona de Tránsito salió a organizarla. «Todos estamos haciendo una sola fila, hay que gente que no está respetando el turno. La atención empezó tarde y nadie nos informa nada. No se qué sentido tiene sacar un turno para la web si aquí no se respeta nada», destacó otra mujer que espera para renovar su carnet de conducir.

Recordamos que la semana pasada se registraron casos positivos de coronavirus entre los inspectores de calle de Tránsito. El secretario de Movilidad Ciudadana, Gilberto Pereyra confirmó que fueron 11 los agentes contagiados, de los cuales dos se recuperaron y reincorporaron a la actividad.