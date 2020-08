SIN RASTROS DE LA MONTAÑISTA EXTRAVIADA: “ELLA TENÍA CONOCIMIENTOS EN MONTAÑAS”

Se trata de la docente de 48 años que salió a realizar montañismo en los cerros de Quijano y hasta el día de hoy no hay rastros de ella. El móvil de Canal 9 Multivision diálogo con Carlo Clerici, quien pertenece a la comisión directiva del club de amigos de la montaña, y dijo que Analia es miembro del lugar, es decir que tenía experiencia en montañas, hablo de ella, y dijo que no es el momento de hacer conjeturas, sino de focalizarse en la búsqueda, “hay que ver en qué momento se separó de su compañero, evidentemente iban a un paso diferente. Estaban relativamente bien equipados, tengo entendido que analia estaba equipada para el tipo de ascenso que estaban haciendo. Analia hizo el curso en nuestro club, no era una persona improvisada, no era la primera ni la segunda vez que salía a una montaña, ella ya fue a otros cerros de características similares, no estamos hablando de una persona que se aventuró a esta montaña sin conocimientos”.