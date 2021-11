Sol Pérez enfrentó los rumores de embarazo y confirmó cuándo se casa

Después de los rumores de embarazo que circularon en las últimas horas, la actual panelista de Nosotros a la mañana, Sol Pérez aclaró que sólo tuvo un ataque al hígado pero sí confirmó que tiene fecha para casarse con su novio Guido Mazzoni.

“No lo estoy. Vamos a buscar más adelante. Si viene, viene, pero no estoy embarazada. Simplemente me sentía mal. Tenía dolor y me agarró un ataque al hígado impresionante. Solamente eso», aclaró Sol Pérez.

Claro que confió que ella y Guido están muy felices tras haberse mudado y haber comenzado la convivencia formal. Y al momento de confesar si se imagina mama, Sol Pérez reconoció: “Si puedo imaginar o planear, prefiero casarme, disfrutar del casamiento, de la luna de miel y todo. Después buscar el bebé. Si viene, viene, pero no es la idea».

Al tiempo que tiró la bomba del casamiento, al asegurar: «Él dijo que en el 2023 nos casábamos. Así que ya tiene que proponérmelo porque tengo que preparar el casamiento…”, reconoció Sol recordando la promesa de Guido tiempo atrás con relación a firmar la libreta.