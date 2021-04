SOLEDAD SILVEYRA HABLÓ DE ACV QUE SUFRIÓ HACE TRES MESES

A principios de año, Soledad Silveyra sufrió un ACV asintomático que, desde entonces, la obligó a cambiar distintos aspectos de su vida. “Como entré, salí. Pero entonces, ahora, estoy medicada de por vida y no he tenido ningún temblor, ningún episodio desde que salí. Pero me cambió mucho la vida: dejé de fumar, engordé 4 kilos, que estoy tratando de bajar. Y dejé de manejar , que para mí es la independencia ganada. Eso me está costando”, contó este martes en Intrusos (América), desde el teatro Astros, en donde se encuentra ensayando la obra Dos locas de remate.

“Me da miedo de que me venga, de que me agarre un episodio. Y yo sobre todo el auto lo uso para estar con los nietos”, dijo respecto a su decisión de dejar de manejar. “Igual, no creo que me pase, los neurólogos me dijeron que me quede tranquila, porque esos episodios se iban a ir. No he tenido otro, pero bueno, me lo tomo con responsabilidad. Entonces no sé que hacer, si vender el auto o qué”, agregó entre risas.