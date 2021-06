SOLO, ENFERMO Y SIN TRABAJO: LA DURA REALIDAD DE LEONARDO

Leonardo llegó desde Rivadavia Banda Sur con una triste historia, no tiene absolutamente nada y viene a pedir que las autoridades o algún corazón solidario lo ayude a sobrevivir ya que su familia le dio la espalda. Actualmente vive en una finca, donde una familia le cedió un lugar para dormir hasta el 25 de junio, pero no tiene qué comer, padece de chagas, artrosis, enfermedad coronaria, ya no consigue trabajo y está desesperado. El desamparo es total, no cuenta con ningún tipo de beneficio y no consigue el certificado de discapacidad. A eso se suma el dolor por su nieta enferma. Leonardo necesita ropa, medicamentos como enalapril y alimentos. Para colaborar la gente puede comunicarse al 3875720254 o al 3875887187.