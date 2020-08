CONMEBOL AMPLIÓ LA LISTA DE BUENA FE PARA LAS COPAS Y CONFIRMÓ EL CALENDARIO DE COPA AMÉRICA 2021

Hoy se reunió el consejo de la CONMEBOL a través de videoconferencia y se decidió ampliar en 10 jugadores la cantidad de inscriptos en la lista de buena fe de los equipos que participan de Copa Libertadores y Sudamericana. De esta manera, pasarán de 30 a 40 por club.

Además avisó que cualquier equipo que no pueda presentarse a disputar un encuentro por no contar con la cantidad suficiente de jugadores en condiciones, perderá los puntos por walkover (victoria otorgada a un equipo si no hay más competidores, si el rival se retiró, fueron descalificados o no asistieron).

Así lo comunicó en su web oficial: El Consejo de la CONMEBOL, reunido a través de videoconferencia, determinó aumentar en 10 plazas las listas de buena fe presentadas por los clubes que participan de la CONMEBOL Libertadores y de la CONMEBOL Sudamericana, pasando de 30 a 40 jugadores. Considerando que los reglamentos disponen que un equipo puede presentarse a jugar hasta con un mínimo de siete jugadores, el Consejo resolvió esta ampliación de la nómina de atletas para que los equipos mantengan sus niveles de competitividad, ante imprevistos derivados de la pandemia de Covid 19. En caso de que un club no pueda presentarse a disputar el encuentro por no contar con la cantidad suficiente de atletas en condiciones, perderá los puntos por walkover.”

Por otro lado, confirmó las fechas para la disputa de la Copa América 2021: “La apertura está fijada para el 11 de junio en Buenos Aires, mientras que la final se realizará en la ciudad colombiana de Barranquilla, el 10 de julio. Ese mismo día se disputará el partido por el tercer puesto, en Bogotá.

El Consejo aprobó cambios en el calendario original con la finalidad de minimizar los viajes entre las sedes y sumar días de descanso para los equipos clasificados entre la fase de grupos y los cuartos de final. De igual forma, el Consejo resolvió autorizar, además de las sustituciones por lesión, el cambio de hasta tres jugadores de la lista de cada país, una vez concluida la fase de grupos. Los reemplazos deberán proceder de la nómina provisoria de 50 jugadores presentado por cada selección antes del torneo.”