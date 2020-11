STEFI ROITMAN SORPRENDIÓ A RICKY MONTANER CON UN GRAN FESTEJO DE CUMPLEAÑOS

Stefi Roitman festejó el cumpleaños 30 de su novio Ricky Montaner con todo: la influencer aprovechó para expresarle todo su amor y sorprenderlo con una gran celebración.

El regalo incluyó un romántico viaje en yate privado para dos. El destino de la embarcación, sin que supiera Ricky, era el lugar donde se encontraban su padre Ricardo Montaner, su hermano Mau y el resto de la familia y amigos que fueron corriendo a abrazarlo al ritmo del “feliz cumpleaños”.

El músico, emocionado, no podía creer que su pareja hubiera organizado todo.

“Vos me haces la mujer más feliz del mundo. Lo único que me importaba era homenajearte en este día como vos te mereces. Sorprenderte como vos lo haces conmigo desde que te conozco. Hacer de cada detalle y cada hora un momento especial”, fue el inicio del mensaje que escribió Roitman en su cuenta de Instagram.

“No se… es que sos tan increíble amor. Cómo explicar cómo me haces sentir, cómo me cuidas. Me valoras, me pones siempre primero, me conscientes, me haces sentir tan amada y tan especial todos los días, TODOS. Te regalo todo lo que siento, lo que tengo y lo que soy”, agregó Stefi.

“Felices 30 (que parecen 24) al hombre de mi vida, al más auténtico, más generoso, talentoso, al que no le da miedo ser diferente y está siempre un paso adelante siguiendo su corazón. Te amo con mi alma. • @rickymontaner”, cerró la actriz argentina, que hace meses se comprometió con el hijo de Ricardo Montaner.