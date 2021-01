Este domingo la penúltima fecha del Torneo Regional Amateur se vivirá por Multivision Fútbol. A partir de las 17 no te pierdas en simultáneo Deportivo la Merced vs Juventud Antoniana y Gimnasia y Tiro vs Villa San Antonio. Los dos partidos de los equipos salteños vivilos en exclusiva y en simultáneo sólo por Multivision Fútbol