SUPERCLÁSICO: BOCA Y RIVER EMPATARON 1 A 1 EN LA BOMBONERA

Igualaron 1-1. Sebastián Villa abrió la cuenta de penal para el local y Agustín Palavecino dispuso la paridad. Carlos Zambrano y Milton Casco se fueron expulsados

En otra edición apasionante del Superclásico del fútbol argentino, Boca y River empataron 1-1 en la Bombonera. En un partido que tuvo escenarios cambiantes, grandes atajadas y un expulsado por lado, el Xeneize y el Millonario no se sacaron diferencias. El duelo fue el interzonal de la fecha 5 de la Copa de la Liga Profesional.

Los primeros minutos fueron un duelo táctico en el que los dos equipos buscaron asentar sus sistemas. Boca, con su línea de tres en el fondo, y River, con la de cuatro, apostaban a imponer su idea en el campo de juego, pero pronto fue el Millonario el que tomó las riendas del encuentro. Como de costumbre, el equipo de Marcelo Gallardo apostó a la presión en la salida del rival y a la circulación de pelota en ofensiva. Fabrizio Angileri pasaba constantemente por la izquierda y se ofrecía como opción de pase para llegar hasta el fondo.

La primera llegada clara del conjunto visitante ocurrió a los 19 minutos. En un ataque veloz, Angileri mandó un pelotazo largo para Rafael Santos Borré, que habilitó de cabeza a Nicolás de la Cruz. El uruguayo aprovechó la salida lejana y en falso de Esteban Andrada para definir por encima del cuerpo del arquero. Fue en ese momento cuando Lisandro López apareció casi sobre la línea para evitar la conquista de River.

Cuando River bajó el pie del acelerador, Boca pudo recuperar algo del control de la pelota. Así, generó una situación muy clara en los pies de Carlos Tevez. El Apache definió en el área chica y apareció Franco Armani en todo su esplendor para ahogarle el grito. Con una enorme reacción, el arquero mantuvo el cero en el marcador.

Era el mejor momento del equipo de Miguel Ángel Russo y pronto lo iba a reflejar en el marcador. Sobre los 39′, en una desinteligencia del fondo de River, Tevez habilitó a Nicolás Capaldo y Paulo Díaz lo bajó en el área. El árbitro Tello sancionó el penal y Sebastián Villa dispuso el 1-0 con un certero remate por lo bajo.

Fue un primer tiempo en el que River impuso sus condiciones durante la primera media hora, aunque -más allá de aquel intento de De la Cruz ante la mala salida de Andrada, no generó situaciones concretas. Sus delanteros tuvieron poco peso. A Boca le alcanzó con 15 minutos de predominio: fue efectivo y pisó fuerte en el área rival para irse al descanso en ventaja.

El local tuvo una gran oportunidad para marcar el segundo tanto en el inicio del complemento. Iban solo tres minutos cuando Frank Fabra comandó el ataque y llevó la pelota casi hasta la puerta del área de River. Allí cedió para Tevez, quien habilitó a Maroni. El joven futbolista entró casi en soledad, pero definió muy desviado.

El Millonario atacaba, pero sin generar sorpresas. Así, chocaba una y otra vez contra la defensa local. En las contras, Boca encontraba espacios: a los 14′, Paulo Díaz tapó con los justo cuando Villa definió de frente al arco. Dos minutos después, Armani tuvo una doble tapada increíble debajo de los tres palos.

A partir de los 20′, la tendencia iba a empezar a cambiar. Angileri avanzó por la izquierda y mandó un centro preciso al corazón del área. Agustín Palavecino inclinó el cuerpo y conectó un cabezazo al segundo palo que se convirtió en el 1-1. Nada pudo hacer Andrada para llegar a tapar la gran ejecución del jugador de River, que marcó un gol en su primer Superclásico.

En la siguiente jugada, el Xeneize sufrió una baja crucial: Carlos Zambrano le metió un codazo a Matías Suárez y vio la segunda amarilla, por lo que se fue expulsado. La primera amonestación había sido en la etapa inicial por una acción similar ante De la Cruz.

Poco iba a durar la superioridad numérica de River. Diez minutos después de la roja Zambrano, Milton Casco se fue expulsado por una falta contra Fabra en la mitad de la cancha. El lateral, que esta vez jugó por la derecha, ya estaba amonestado. Fue en ese momento que Gallardo se lamentó por haber demorado en sacarlo de la cancha.

Una jugada realmente insólita se produjo sobre los 43′. Federico Girotti, que había entrado hace algunos minutos, desbordó por la derecha y mandó un centro que Izquierdoz -en su intento por despejar- cabeceó hacia su propio arco. Andrada se pasó y la pelota siguió su parábola, pero el efecto hizo que se frenara sobre la línea de gol. José Paradela, otro que había ingresado desde el banco, no pudo empujarla.

La previa:

Pese a ganar las últimas dos competencias que se realizaron en el país, el irregular comienzo en el actual certamen provocó críticas hacia algunos futbolistas y el director técnico Miguel Ángel Russo. Sin embargo, la histórica goleada por 7 a 1 ante Vélez en Liniers parece haber cambiado por completo el panorama en el cuadro de La Ribera, que con 8 unidades se encuentra a tiro de meterse dentro de los cuatro primeros de la Zona 2, ubicación que clasifica a la Fase Final.

De cara a este compromiso, el Xeneize sufrió la baja de una de sus principales figuras. Edwin Cardona sufrió una contractura y quedó afuera del banco de suplentes. El colombiano trabajó separado del resto del grupo durante la semana y se lo esperó hasta último momento, pero finalmente no podrá ser de la partida. Distinto es el caso de Carlos Tevez, quien sufrió un leve esguince de tobillo, pero que sale como titular.

Los locales recuperan al subcapitán Carlos Izquierdoz, quien dejó atrás un traumatismo intercostal. El marcador central ocupa el lugar de Lisandro López y comparte la zaga central junto a Carlos Zambrano.

El Millonario, si bien le ganó la final de la Supercopa Argentina a Racing por 5 a 0 en Santiago del Estero, viene de caer por este torneo 1 a 0 ante Argentinos Juniors en el Monumental y con 6 unidades hoy aparece fuera de los puestos clasificatorios a la Fase Final de la Zona 1.

“Boca tiene juego en su mitad de la cancha. No tiene referencia de atacantes pero van rotando. Eso lo hace un equipo que tuvo en este último gran partido, no desde el inicio pero sí en el transitar, un control más de pelota de lo que venía siendo habitual. Si encima entendemos que no somos un equipo que va a ir a especular, puede ser un partido abierto. Los primeros minutos serán de estudio. El que esté más fuerte, tranquilo y lo asuma con más naturalidad se va a terminar imponiendo”, analizó Marcelo Gallardo en conferencia de prensa.

Fabrizio Angileri vuelve al once titular, tras perderse el partido con Argentinos Juniors por un problema familiar. De este modo, Milton Casco regresa a la banda derecha y Alex Vigo ocupa un lugar entre los suplentes. Vale recordar que Gonzalo Montiel quedó fuera de la nómina de convocados, debido a que tuvo mononucleosis hasta hace pocos días.

La otra variante es el ingreso del histórico Jonatan Maidana, quien regresó a la institución luego de su estadía en el fútbol mexicano. El marcador central juega en lugar de Héctor David Martínez, otra de las incorporaciones para este mercado de pases. El Muñeco decidió desarmar la línea de cinco en el fondo y volver a defender con cuatro hombres. Así, Jorge Carrascal está desde el inicio y la gran novedad es la titularidad de Agustín Palavecino.

El antecedente más reciente entre ambos fue el pasado 2 de enero, también en La Bombonera. Por la Fecha 4 de la Zona Campeonato A de la Copa Diego Armando Maradona igualaron 2 a 2. Wanchope Ábila y Sebastián Villa marcaron para el local, mientras que Federico Girotti y Rafael Santos Borré hicieron lo propio para la visita.

En lo que respecta al historial (entre amateurismo, profesionalismo y distintos tipos de copas), Boca aventaja a su clásico rival con 89 triunfos, mientras que River se impuso en 83 oportunidades. Además, empataron en los restantes 80 juegos.

Por su parte, Facundo Tello imparte justicia por primera vez en un Superclásico oficial. Está acompañado por Juan Pablo Belatti y Maximiliano Del Yesso como asistentes y tiene a Fernando Espinoza en el rol de cuarto árbitro.

A lo largo de su carrera profesional dirigió 17 veces al Xeneize, con 12 victorias, 4 empates y 1 derrota para el combinado que hoy en día comanda Miguel Ángel Russo. Mientras que estuvo en 9 partidos del Millonario, con 5 triunfos, 2 igualdades y 2 caídas del equipo que actualmente dirige Marcelo Gallardo.