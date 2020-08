SUSANA GIMÉNEZ HABLÓ SOBRE LA DEPRESIÓN DE MIRTHA LEGRAND: “ESTABA MUY TRISTE”

Susana Giménez habló sobre la depresión que tiene actualmente Mirtha Legrand, tras la muerte de su hermana Goldie y en el contexto de la cuarentena obligatoria por el virus pandémico de coronavirus.

En este sentido, la conductora de Telefe habló sobre su colega. A través de Instagram, Susana ofreció una entrevista a El Puma Rodríguez, en medio de su aislamiento en Uruguay.

Dentro de la comodidad de su mansión La Mary, la diva habló de todo y contó que habla muy seguido con La Chiqui. “>Está saliendo, ha sido un año muy duro para ella por la muerte de su hermana. Nos hablamos por WhatsApp. Estaba muy triste y sobre todo porque no puede trabajar. Ella nació para trabajar y ahora no puede”, dijo Susana.

Luego. el Puma le comentó su deseo de hacer un live con Mirtha, a lo que Susana le explicó: “El tema es que ella es muy coqueta. Yo soy más bestia. Me pongo los anteojos y ya salí. Pero ella, si no tiene peinador o maquillador. El otro día estábamos hablando y me dijo ‘te dejo porque llega mi peinadora’. ¡Me encantó! Y le dije: ‘te amo’. Es divina”.

Por otro lado, El Puma le preguntó a Susana por su presente amoroso. Y ella describió con mucha honestidad: “Amé mucho, pero me gusta estar sola, ya no me acuerdo cuando tuve mi último novio”.