SUSPENDIERON LAS CLASES EN UNA ESCUELA SALTEÑA POR FALTA DE AGUA

En la escuela Eva Perón del barrio Castañares – al norte de la ciudad de Salta – se suspendieron las clases porque en el establecimiento tienen problemas con el agua. Según el testimonio de la madre de un alumno, “estos problemas se presentan desde hace unos años”. En la puerta de la escuela había un cartel que indicaba que se suspendían las clases, con un error ortográfico muy grosero.

El móvil de CANAL 9 MULTIVISIÓN se dirigió a la escuela Eva Perón del barrio Castañares – al norte de la ciudad de Salta – donde se suspendieron las clases por falta de agua en el establecimiento. Allí, la madre de una alumna explicó lo que sucedió: “Desde que comenzaron las clases que hay problemas con el agua, pero es una situación que viene desde hace muchos años en la escuela. Entonces, decidimos hacer una sentada en la escuela, porque queremos que se visibilice esta situación. Le pedimos a la directora que se suspendan las clases porque no hay agua. La respuesta fue que estaba en condiciones, pero esto sucedió hasta ayer y hoy ya no hay clases”.

“Muchos chicos vinieron y les avisaron que se suspendían las clases. Hemos convocado la sentada a través de Facebook. Los maestros tienen miedo de decir quién les dio esta nota. Vino un padre que tiene una empresa de construcciones y explicó que hay una solución: hacer una entrada distinta para cada cisterna, la solución es fácil, pero no entiendo por qué no se hace”, agregó.

“Se está informando a los papás que no hay clases, porque no hay agua. Los chicos van a seguir con las actividades de clases a distancia y vía WhatsApp, para no dejarlos sin actividades. Esperemos que se solucione pronto para tener clases nuevamente”, señaló por su parte Carolina Solís, la vicedirectora del establecimiento.

En la puerta del establecimiento hay un cartel pegado que indicaba que se suspendían las clases, pero con un error ortográfico grosero: “Hoy suspención de clases”, decía.