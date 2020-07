TARTAGAL: PERDIÓ A SUS HIJOS EN UN GRAVE ACCIDENTE Y MIMESSI LE RECORTÓ LA AYUDA

En Tartagal, hace 4 años, un hombre perdió a sus dos hijos en un grave accidente. Por este motivo estaba recibiendo un beneficio de la Municipalidad, pero el intendente, Mario Mimessi, le recortó la ayuda.

En una entrevista exclusiva para Canal 9 Multivisión Federal, Rodolfo Negretti contó el calvario que vive desde que fallecieron sus dos hijos en un grave accidente vial: fueron embestidos por un colectivo de la empresa Urkupiña. En este contexto, también explicó que venía recibiendo 5 mil pesos de ayuda de parte de la Municipalidad, pero que sufrió un recorte del beneficio.

“Pasé de cobrar 5000 pesos, a cobrar 2500 pesos”, señaló Negretti. Al mismo tiempo, detalló que sus hijos tenían 16 y 18 años, cuando un colectivo de la empresa Virgen de Urkupiña los atropelló. “Ellos trabajaban y estudiaban”, manifestó.

“La gestión anterior si me ayudaba, pero la gestión actual me hizo un recorte a esa ayuda que recibía mensualmente. Le digo al señor intendente Mimessi que me reciba, le pido que me atienda, que yo necesito dialogar con él”, indicó.

Finalmente, sostuvo que nadie hizo nada por el fallecimiento de sus hijos: “Es como que mataron a dos perros”, concluyó.