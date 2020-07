TARTAGAL: POR AUSENCIA DEL IPPIS, ABORÍGENES QUEDAN AFUERA DEL IFE

El cacique de la comunidad wichí de Tartagal, Roberto García, explicó que el IPPIS (Instituto Provincial de Pueblo Indígenas de Salta), “no se acerca al lugar a brindar asesoramiento”. Por este motivo, las comunidades aborígenes se quedan sin los subsidios que da el Gobierno nacional como el IFE.

“La preocupación de nosotros es por las familias de las etnias, son siete etnias y tenemos problemas con el cobro del IFE”, dijo Roberto García por Canal 9 Multivisión Federal. Al mismo tiempo, detalló que “pedimos asesoramiento al Estado, porque los paisanos míos no pueden hacer nada”.

Al respecto, el cacique indicó que la gente vive muy lejos y no pueden completar sus requisitos, por lo tanto, “se vuelven a sus casas”. “Se tienen que ir, y cuando quieren volver también tienen problemas, porque no hay vehículos que los traigan y entonces ya no puede cobrar esa gente”, agregó.

Finalmente, Roque García aseguró: “Tenemos una institución que llama IPPIS y queremos que ahí haya un técnico que asesore a todos nuestros paisanos que están en el centro del monte. Hay muchos que directamente no saben nada, ni leer ni escribir”.

Actualmente, al IPPIS lo maneja una comisión interventora y normalizadora interina, que está compuesta por: José Ignacio Carlos Bertoldi, Sebastián Ramiro González e Ignacio Matías Colom Vila.