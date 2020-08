TARTAGAL VUELVE A LA FASE 1: “EL HOSPITAL CUENTA CON 15 RESPIRADORES”

Así lo confirmó el Intendente de la ciudad, Mario Mimessi, “restringimos varias actividades que hasta ayer estaban permitidas y hoy ya no lo estarán, tratamos de que la gente se quede en la casa y evitemos el contacto, somos conscientes que los resultados de las medidas que empiezan a implementarse hoy la vamos a ver en una semana y media recién. El pico y escalada de los contagios de la ciudad tiene que ver con cuestiones de hace dos semanas atrás. Hoy se hace hincapié en la necesidad de que no se realicen reuniones sociales y familiares. Estas son medidas preventivas para evitar que el virus siga circulando y contagiando a la comunidad”. También dijo que Tartagal tiene un total de 156 casos.

Hablo de los lugares donde atienden a los pacientes, “tenemos diversos lugares donde se están atendiendo u hospedando positivos covid, en primer lugar el hospital Juan Domingo Perón que cuenta con 15 respiradores y recibe a los pacientes más graves, luego el hospital de campaña que recibe a pacientes leves y un hotel que está recepcionando pacientes positivos que tengan cuadro patológico leve”.

Además pidió a la comunidad que no dejen de cumplir las medidas de distanciamiento, uso del barbijo y uso de alcohol en gel. “Tenemos que ser conscientes que nadie es inmune y que a todos los puede tocar, no podemos decir que este virus no existe y que se trata de cuestiones económicas. Hasta yo estoy preparado para que el virus me toque”.

También se le consultó por las imágenes que circulan en redes por un baño que deben compartir varios pacientes en una sala covid, dijo que el hospital debe dar las explicaciones y pedir disculpas para que no vuelva a suceder.

Finalizo diciendo que confía en que se pueda resolver la situación en esa ciudad.