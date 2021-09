SIN CLASES POR CLOACAS COLAPSADAS EN LA ESC. TÉCNICA REPÚBLICA DE LA INDIA

El director de la escuela técnica República de la India, Jorge Murillo confirmó que tienen inconvenientes con las cloacas, cuestión que fue informada al Ministerio de Educación como a la empresa Aguas del Norte.

“Hace casi 3 semanas llegaron arquitectos, hicieron la evaluación y no volvieron, pero esperamos tener la solución próximamente” dijo.

Murillo indicó que tras resolver el inconveniente el lunes se retornaría a clases según cronograma por burbujas.

“Nación había enviado una partida de 400 mil pesos para sanitarios pero no llegó nada, también envió 300 mil pesos para equipamiento y tampoco llegó. INET destinó 2 partidas de 150 mil pesos cada una y solo recibimos 1, falta la otra, lo que llegó que fue destinado a comprar elementos de protección para personal y los alumnos” remarcó Murillo.

“Tenemos entendido que esa plata fue enviada desde nación y no llegó nada, pero sabemos que quedó parada en la jurisdicción” insistió.

“Siempre vienen arquitectos, miran, observan y no vuelven más. Hace casi 3 meses reventaron cables eléctricos, se hizo la nota a infraestructura, se solicito cambio de tableros porque están obsoletos, al ser técnica el tablero no da para más, vinieron observaron y no volvieron más” se quejó el profesor.

Asimismo subrayó que presentaron proyectos con los planos, memorias descriptivas con normativas para seguridad industrial, todo esto llegó a Grand Bourg, a la Secretaria de infraestructura y todavía no tiene aprobación.