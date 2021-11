Tensión al aire entre Jimena Barón y Lizardo Ponce

Lizardo Ponce y Jimena Barón se sacaron chispas en la gala de ShowMatch. El mediático se peleó con su gran amiga y jurado de La academia 2021 luego que le dijera que era un “mal educado” por una fuerte respuesta que le dio a un consejo.

Lo llamativo es que Lizardo Ponce y Jimena Barón son grandes amigos, compinches, suelen compartir aventuras y salidas juntos a todos lados. Pero mostraron las garras en pleno programa de Marcelo Tinelli.

«Liz, creo que el personaje también te quedó bien, tiene esa cosa inocente, de ternura. Pero también tengo que confesar que, como amiga, te dije ‘che, amigo, viene comedia musical y no sé si estás viendo el programa porque yo estoy juzgando, por si no cantan mucho…», comenzó diciéndole Jimena Barón.

Luego del programa, Lizardo se mostró muy enojado: «A Jimena no le gustó porque canté poco, me puso un puntaje bajo. Yo ya tengo 31 años, ya estoy grande para que me digan maleducado y que me cuestionen como soy”.