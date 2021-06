TENSO ENCUENTRO AL AIRE DE CANDE RUGGERI Y CACHETE SIERRA: «NO ES MI EX NOVIO, ES MI EX ALGO»

Cande Ruggeri habló hace unas semanas de la ruptura con Agustín «Cachete» Sierra en «ShowMatch La Academia». La modelo reconoció una vez más que el actor le rompió el corazón, pero que fue hace 5 años.

“¿Nunca te rompieron el corazón? ¿Cuántas veces? A todos”, le preguntó Cande a Marcelo Tinelli y desató las carcajadas del conductor.

“Si lo veo a Cachete, recién lo vi, me saludó, todo bien. Hoy no vino mi novio, pero está todo bien”, remarcó Ruggeri en aquel momento.

Lo cierto es que el jueves se dio el encuentro en pista de ambos y Tinelli les consultó al aire qué tipo de relación tuvieron.

«No es mi ex novio, es mi ex algo. No fue mi novio. Sí, yo estaba muy enganchada. Ahora ya está, estoy de novia», remarcó Cande, ante la atenta mirada y los gestos expresivos de Cachete.

«Ya cuando no pueden explicar las fechas es raro todo», decía Ángel de Brito. Y luego la hija del Cabezón contó que fue en 2015.