TERRIBLE DESTRATO: GASNOR ABRE SUS PUERTAS, PERO NO HAY EMPLEADOS PARA ATENDER

“Estamos rogando que nos atiendan para poder pagar” dijo una jubilada quejándose por no poder contar con la facturación ya que no llegó a su domicilio, no se puede imprimir porque la página de la empresa está caída, no se puede emitir por la vía que sugieren que es un número de Whatsapp y ante tantas trabas para el usuario, igual termina siendo perjudicado con el corte del servicio.

Las rejas se levantaron después de las 9 de la mañana, horario en que recién llegaban algunos empelados, pero que no son del sector de atención al público.

Mientras tanto, la desprotección de la gente parece no importarle a nadie. Clientes indefensos no saben a quién recurrir, Defensa del Consumidor, Ente Regulador o legisladores parecen no haber tomado conocimiento de la situación que viven. Lo cierto es que ante la falta de factura, la imposibilidad de obtenerla e imprimirla, y la consecuente falta de pago, sigue el corte inmediato del servicio. Lo que si llega es el monto de la reconexión del mismo que llega a casi $900.