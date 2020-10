TESTEOS MASIVOS EN EL SAN BERNARDO: “NUESTRA PRIORIDAD ES EL PERSONAL

En el hospital San Bernardo se están llevando a cabo testeos masivos a los 1900 empleados pasando por médicos, enfermeros. anestesistas, entre otros. Según se informó los reactivos son más de 2 mil.

A todo el personal se le realiza extracción de sangre en esta primera etapa, se cree, según trascendidos, que el 60% del personal del hospital ya tuvo covid 19, por lo que se buscará a los asintomáticos que podrían estar contagiando.

“Hemos comenzado ayer a hacer los testeos, en una primera etapa serán testeos serológicos para saber si ya tuvieron y después con PCR” informó el Gerente del Hospital.

El Dr. Salomón desmintió los rumores que daban cuenta de la falta de control sanitario para los empleados y profesionales que estaban en la primera línea de atención a pacientes Covid.

“Siempre en nuestro proyecto estuvo testear a nuestro personal, no se hizo por falta de recursos” aseveró, añadiendo que las cosas cuestan el doble en cuanto a gestión, es mucho más difícil por la cantidad de personal.

Al hacer referencia al equipamiento recibido durante la pandemia, Salomón dijo que “el termociclador no solo sirve para hacer testeo de Covid sino para muchas cosas así que todo el equipamiento queda en el hospital”.

Salomón continuó explicando que en dos semanas se terminaría el testeo a todo el personal.

La capacidad total del hospital en la actualidad para pacientes Covid es de 120, sacando cirugía general, hoy hay camas vacías.

“El sistema de salud esta más desestresados ya que los casos han disminuido” aseguró el doctor.

“Se espera el teórico brote del día de la madre, si los casos siguen disminuyendo y estable la casuística, se empezará a disminuir la capacidad” detalló. “Hoy tenemos camas de ocio, disponibles para pacientes Covid”

Salomón indicó que “el camino que estamos siguiendo es un camino sanitario conducido por un ministro donde vamos todos, porque tenemos la misma visión, el mismo objetivo y la misma realidad que la dan los números”.

En cuanto a la inmunidad de una persona que tuvo covid, el Dr. Salomón dijo que no hay experiencias, lo que dice la bibliografía es que son 6 meses, hay que ver si el virus muta o no, pero todavía no hay demasiado conocimiento del virus. De lo que sí están seguros es que este virus va a seguir “un tiempo más”.