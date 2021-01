TÉVEZ HABLÓ DE TODO: “ALGO SE ROMPIÓ TRAS EL PARTIDO CON SANTOS”

Carlos Tévez dio un entrevista al canal TyC Sports este mediodía y habló de todo. A la espera del inicio del torneo argentino (mediados de febrero) y la vuelta de la Copa Libertadores (recién en abril comienza la fase de grupos), Carlitos se expresó sin filtros, fiel a su costumbre, y dejó varios títulos.

Lo más destacado fue la que contó tras la derrota en semifinales de la Libertadores ante Santos: “Después del partido con Santos algo se rompió, no nos podíamos ni mirar a la cara”

A continuación, repasamos las frases mas rutilantes:

El vestuario post derrota ante Santos:

“No hacía falta levantar la voz, ni putear a alguien ni agarrarse a piñas. Sabíamos que algo se había roto en el grupo porque no nos podíamos mirar a la cara. Por la forma en que se jugó fue que algo se rompió. Nosotros mirándonos a la cara nos juramos no estar más en un nivel tan bajo”.

Su lugar en la historia de Boca:

“Siento que soy el último gran ídolo de la era dorada de Boca. Eso hace que infle el pecho, tenga un orgullo muy grande y de lo mejor por los pibes que están creciendo en el club. Puedo dejar un legado para que ellos sepan cómo se juega en Boca”.

Lo que significa usar la camiseta 10:

“A la 10 de Boca hay que valorarla más. Cuando llegué a Juventus hace mucho no se usaba la camiseta de Del Piero, no se la querían dar a nadie después de su retiro. El día que me vaya yo no se la tienen que dar a cualquiera. Tiene que ser un emblema, como en la Juventus. Es la camiseta de los ídolos de Boca. La de Diego, Rojitas, Román… Ahí tiene que estar la dirigencia”.

Su ida a China y cómo está su relación con la gente:

“Cuando se dio mi pase a China creo que fue la única vez que el hincha de Boca se sintió fallado. Yo no estaba muy bien para darle el 100% a Boca. Pero sentí que aunque hable la gente, ya iba a tener su opinión. Dar una explicación sobre algo que sólo yo sentía no cambiaba nada.”.

La ida de Guillermo “Pol” Fernández:

“Pol era un jugador fundamental para nosotros, como jugador y persona dentro del grupo. Se había ganado nuestro cariño y se vio reflejado en la cancha. El equipo después de su partida perdió muchísimo. Era el jugador que nos daba dinámica defensivamente y ofensivamente. Recuperaba y nos llevaba la pelota. Teníamos más espacios y tiempos. El cubría todo eso. La partida de Pol a nosotros nos cayó pesado”.

La relación con el Consejo de Fútbol:

“A mí me interesa jugar y nada más. Lo del Patrón quedó ahí. Los del Consejo saben que cualquier cosa que necesiten con mis compañeros, les puedo dar una mano. No tengo demasiada charla”.

La relación con Riquelme:

“Después de los partidos hablamos con Román, me felicita. Tenemos una buena relación. De fútbol en detalles tanto no entramos. Román en ese aspecto por mensaje no habla. Pero él siempre me dice que esté tranquilo y que tengo que ganar la Libertadores”.

La salud de su padre:

“Mi papá es un luchador que la sigue peleando a pesar de que los médicos dicen cosas. Él todavía sigue manejando como quiere la vida. Para nosotros, como hijos, es un ejemplo. No baja los brazos y es algo que nos marca mucho. Mi papá se hizo cargo de mí sin tener nada que ver conmigo”.

El reconocimiento a Marcelo Gallardo:

“Creo que Gallardo va a tener su posibilidad en la Selección, sin duda va a tener su lugar. Hay que darle tiempo. A la corta, a la larga, en el próximo Mundial o no, creo que seguramente en la carpeta del Chiqui Tapia tiene que estar y va a estar”.