THALÍA REVELÓ CÓMO CONOCIÓ A LALI ESPÓSITO: “ES COMO MI HERMANITA”

En una entrevista en “Cortá por Lozano” (Telefe), Thalía contó cómo fue el comienzo de su amistad con Lali Espósito, con quien tuvo una colaboración que dio inicio a una linda amistad.

“Lali y yo tenemos una conexión, una química impresionante“, comenzó contándole la mexicana a Vero Lozano. “La descubrí y la empecé a seguir a partir de unos videos en las redes. Yo no conocía de ella y de pronto la empecé a descubrir y dije: ‘¡No, por favor!’”, agregó.

Y luego detalló: “Entonces le mandé mensaje directo y le dije ‘Hola Lali, soy yo. ¡Hay que hacer algo!’. Y entonces me contestó ‘Oh my God, yes (Oh por Dios, sí). ¡Vamos a hacer algo! Y así fue como surgió la idea. Hicimos el tema Lindo pero bruto y la verdad es que tuvimos una conexión impresionante”.

Desde entonces, las cantantes comparten una linda amistad y hablan a diario: “Desde el día 1 yo la amo, la amo, la amo. Es así como mi hermanita, mi bebecita. Hablamos por WhatsApp todo el tiempo, tenemos ese mismo sentido del humor picoso”.

También reveló que Lali la convocó para colaborar en su próximo disco: “”Me invitó para un nuevo tema, pero no voy a decir mucho más”.