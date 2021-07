TORNEO FEDERAL «A»: CENTRAL NORTE VISITA A LAS 15:30 A CHACO FOR EVER

Luego de tener fecha libre, Central Norte vuelve al ruedo esta tarde, cuando visite en Resistencia a Chaco For Ever por la 11º fecha del Torneo Federal «A». El Cuervo buscará su cuarta victoria consecutiva, para seguir escalando posiciones en la Zona 2. Será transmisión de Cielo FM 92.1 desde las 15:15.

Con respecto al equipo que goleó 4 a 1 a Crucero del Norte en la jornada 9, Medrán introducirá dos variantes: la vuelta a la titularidad del lateral derecho Nahuel Gómez, quien cumplió la fecha de suspensión, en cuenta de Federico Rodríguez; y el ingreso de Franco Faría por Leonardo Baima en el sector izquierdo del mediocampo.

Por otro lado, Daniel Carrasco estará en duda hasta último momento por un sobrecarga muscular. Si no llega, el juvenil Luciano Arcuri entrará de volante derecho y Fausto Apaza irá a la mitad de la cancha con Osvaldo Young.

Central Norte sigue siendo el único invicto del torneo y enfrentará a un rival directo como Chaco For Ever, que hoy está tercero, dos puntos por encima del cuervo salteño.

Probables formaciones:

Chaco For Ever: Gastón Canuto; Pablo Cuevas, David Valdez, Yair Marín, César More; Lucas Jofre, Oscar Gómez, Emanuel Díaz, Leandro Allende; Cristian Ibarra y Matías Romero. DT: Daniel Cravero.

Central Norte: Mauricio Pegini; Nahuel Gómez, Facundo Pardo, Alan Vester, Matías Barbero; Fausto Apaza, Osvaldo Young, Daniel Carrasco o Luciano Arcuri, Franco Faría; Diego Magno y Luciano Giménez. DT: Ezequiel Medrán.

Hora: 15:30

Estadio: Juan Alberto García (Resistencia-Chaco)

Árbitro: Carlos Córdoba (Santa Fe)

Radio: Cielo FM 92.1.