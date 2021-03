TRAGEDIA EN EL BERMEJO: ENCONTRARON UN CUERPO Y RESCATARON A DOS PERSONAS

El comisario de la Policía provincial, Abel Velázquez, se encuentra a cargo del operativo en el río Bermejo, donde ayer un gomón en el que viajaban aproximadamente 20 personas fue arrastrado por el agua. Velázquez informó que hubo 5 desaparecidos al momento de la tragedia, entre ellos, 2 bebés. Sin embargo, al intensificar el rastrillaje encontraron un cuerpo y rescataron a dos personas con vida.

CANAL 9 MULTIVISIÓN llegó a los márgenes del río Juramento – a la altura de Aguas Blancas – donde ayer un gomón fue arrastrado por el agua causando una tragedia. Abel Velázquez, comisario de la Policía de la Provincia, informó que hubo al menos cinco desaparecidos, entre ellos, dos bebés de 1 y 3 meses.

“Estamos con toda la expectativa, con todos los esfuerzos y los efectivos para que realizar un buen operativo. Si bien es cierto que está lloviendo, no quita que podamos hacer el operativo. Lo estamos haciendo en colaboración con Bomberos Voluntarios de Aguas Blancas, con Gendarmería Nacional y también fuerzas de Bolivia”, comentó.

El efectivo policial indicó que especialmente están trabajando en las costas del río y en medio de los pastizales, donde existe la posibilidad de encontrar a las personas que todavía están desaparecidas. “No es una tarea fácil, pero tenemos 40 efectivos abocados al operativo”, agregó.

“Manejamos una hipótesis de cinco personas desaparecidas, entre ellas, una mujer de 27 años, un menor de 3 meses y un menor de un mes. Se rescató el cuerpo de una persona, un hombre logró recuperarse del accidente y una mujer también. Esos son los reportes que tenemos hasta ahora, la información va llegando minuto a minuto. Hay que tener en cuenta que es zona de frontera y algunos lograron cruzar hasta el otro lado del río”, profundizó Velázquez.

Finalmente, el comisario indicó que se trataba de un tránsito ilegal, por eso no tienen un registro oficial de cuántas personas había en la precaria embarcación y menos el propósito de cada una de ellas para cruzar el río. “No tenemos precisiones todavía, por la información que tenemos, uno de los desaparecidos es argentino, el resto pueden ser ciudadanos bolivianos y ciudadanos argentinos, de eso no tenemos una información oficial. Nuestro trabajo está abocado a eso, a rescatar a los desaparecidos con vida”, finalizó.