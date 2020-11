TRAS EL ESCÁNDALO, XIMENA CAPRISTO YA NO CONVIVE CON GUSTAVO CONTI: “ESTAMOS DISTANCIADOS”

Ximena Capristo y Gustavo Conti están en pareja desde hace 20 años. Durante la cuarentena, se mostraban en las redes sociales muy cerca y no parecían tener conflictos. Sin embargo, un escándalo estalló semanas atrás cuando la modelo publicó en su Instagram un chat de su marido con otra mujer y lo acusó de infidelidad.

En ese momento, Capristo borró las capturas y guardó silencio hasta este miércoles, cuando asistió a “Los Ángeles de la Mañana” (ElTrece) y aseguró que no hubo ningún hackeo de por medio, sino que fue ella que publicó los chats y luego sintió que era un error.

“Hace varios meses que sé de esto, desde el año pasado…”, comenzó a contar. “Al principio eran mensaje que nada, pero ella bastante pica sesos, insistente, en algún momento del principio de la cuarentena tenía ganas de responder y avanzar un poco más y fue cuando esto detona”, detalló.

“Ella era del grupo de fans de Gran Hermano. Para ella debe ser su amor imposible. Tiene otras chicas que le mandan mensajes y está todo bien igual”, explicó y aseguró que, aunque sabe quién es, nunca la vio cara a cara.

Luego, se refirió a la posibilidad del “poliamor” que venían analizando desde hace meses. “Veníamos hablando desde hacía unos meses de abrir la pareja. Obviamente a mí no me sorprende que pase esto, pero sí lo que me molestó y me dolió muchísimo es que durante meses yo sé de esto y me lo guardé“, lanzó.

A pesar de todo, expresó: “Él es mi compañero de vida y lo amo, porque de un día para el otro el amor no se acaba”.

Cuando Ángel De Brito le consultó a Capristo si continúa viviendo con Conti, ella sorprendió con su respuesta: “No, nosotros estamos distanciados en este momento. Él me preguntó qué es lo que yo quería y yo la verdad no tenía ganas de que esté ahí todo el tiempo porque me sentí decepcionada”.

Luego, explicó que su marido está viviendo en un departamento y que cada mañana se acerca a la casa para ver a su hijo y se va cuando el niño se duerme.