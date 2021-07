TRAS LA ALEGRÍA POR LA COPA AMÉRICA, VUELVEN LAS COPAS LIBERTADORES Y SUDAMERICANA

Luego de la consagración de Argentina como campeón de la Copa América, desde este martes vuelve la actividad de las copas Libertadores y Sudamericanas, con el inicio de los duelos de octavos de final. En total son 9 los equipos argentinos que continúan en competencia: 6 en Libertadores y los otros 3 en la Sudamericana.

Los primeros en saltar al campo en esta reanudación serán Boca y Racing. El Xeneize recibirá este martes en La Bombonera a Atlético Mineiro de Brasil a las 19:15, mientras que la Academia visitará al San Pablo en el Morumbí a las 21:30.

El miércoles, en tanto, jugarán a las 19:15 Vélez-Barcelona de Ecuador por Libertadores y Sporting Cristal-Arsenal por Sudamericana. A las 21:30 será el turno del duelo argentino entre River y Argentinos en el Monumental y Defensa y Justicia recibirá al poderoso Flamengo en Florencio Varela.

El jueves finalmente, jugarán Independiente y Rosario Central por la Sudamericana. El Rojo visitará al Santos en Brasil a las 19:15 en uno de los partidos más destacados de los octavos de final; mientras que el Canalla se las verá con Deportivo Táchira en Venezuela a las 21:30.

Copa Libertadores – Octavos de final:

Martes 19:15: Boca vs Atlético Mineiro (Brasil)

Martes 21:30: San Pablo (Brasil) vs Racing

Miércoles 19:15: Vélez vs Barcelona (Ecuador)

Miércoles 21:30: River vs Argentinos

Miércoles 21:30: Defensa y Justicia vs Flamengo (Brasil)

Copa Sudamericana – Octavos de final:

Miércoles 19:15: Sporting Cristal (Perú) vs Arsenal

Jueves 19:15: Santos (Brasil) vs Independiente

Jueves 21:30: Deportivo Táchira (Venezuela) vs Rosario Central