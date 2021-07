TRAS SU ESCANDALOSA RENUNCIA, MAR TARRÉS SE ARREPINTIÓ Y VOLVERÁ A “SHOWMATCH, LA ACADEMIA”

Este fin de semana, Mar Tarrés anunció que daba un paso al costado de La Academia (eltrece). La modelo tomó la decisión tras una serie de conflictos con la entrenadora Judith Kovalovsky. “Nunca me voy a olvidar de las cosas lindas que me dejó este trabajo. Conocí a famosos que nunca pensé que podrían ser tan buena onda y humildes”. explicó en un posteo donde se despidió y agradeció a la producción por la oportunidad que le habían brindado. Pero esa determinación no habría sido definitiva y se encamina su regreso al reality.

La primicia de que la participante volvería a la competencia fue de Ángel de Brito. “Después de renunciar públicamente, Mar Tarres sigue en ShowMatch”, informó el periodista. Este retorno había sido adelantado por Marcelo Tinelli en la emisión del lunes. “Me dejó ocho, diez audios en el Instagram. Mar Tarrés renunció al certamen. Y me acaban de avisar que llamó recién, que quiere volver”, aseguró el conductor durante la apertura del ciclo.

Finalmente, la también diseñadora de moda habría llegado a un acuerdo para volver al programa y solo resta confirmar quién será su coach.