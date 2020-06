TRAS UNA BREVE RELACIÓN, PICO MÓNACO SE CASÓ CON LA MODELO DIANA ARNOPOULOS: “QUIERO PASAR EL RESTO DE MI VIDA CON VOS”

A poco más de un año de conocerse, Juan Pico Mónaco se casó con la modelo franco-griega Diana Arnopoulos en el estado de Florida, Estados Unidos, donde están conviviendo en medio de la pandemia del coronavirus. Los jóvenes fueron quienes anunciaron la sorpresiva noticia con fotos a través de sus respectivas redes sociales.

“Mi compañera para toda la vida. Mr. & Mrs. Mónaco”, publicó el ex tenista en la red social junto al emoji de un anillo, acompañado por una imagen en la que se los ve sonrientes y abrazados. Luego, subió otra foto en las stories, en donde deja ver en primer plano los brillantes anillos que lucen desde hoy.

Varias figuras del mundo del espectáculo felicitaron a Pico Mónaco por la decisión. “¡Bien, nene! Felicidades”, le escribió su amigo Germán Paoloski. “Felicitaciones”, le comentaron Stephanie Demner y Nicolás Furtado. En el mismo sentido se manifestaron sus colegas Mariano Zabaleta y Juan Ignacio Chela, además del futbolista Guido Carrillo y el jugador de polo Adolfo Cambiaso.

Diana, por su parte, también realizó varias publicaciones. En la primera se muestra señalando el anillo junto a la frase “yes, I want to spend the rest of my life with you (sí, quiero pasar el resto de mi vida con vos)”. Luego, se sumó a la publicación de su flamante marido y escribió: “Mr. & Mrs. Mónaco”.

Desde que se separó de Pampita, Pico Mónaco decidió bajar su alto perfil mediático y optó por dejar de dar entrevistas a medios de espectáculos. También abandonó su faceta de conductor de televisión, y se radicó en los Estados Unidos junto a Diana.

La joven modelo estudió en París y Nueva York, y desde hace algunos años vive en Miami, en donde trabaja como modelo y tiene su propia marca de indumentaria femenina y accesorios. Además, con sus 50 mil seguidores en Instagram, trabaja como influencer de distintas marcas que la contratan para promocionar sus productos en las redes sociales.

En mayo de 2019 comenzaron los rumores de la relación que estaban iniciando Pico Mónaco y Diana. Por aquel entonces, las versiones indicaban que habían compartido un viaje a Chicago. En junio, se mostraron juntos en Francia, destino que eligieron para ver la definición del torneo Roland Garros y también celebrar el cumpleaños número 29 de la modelo.

Festejaron en el exclusivo restaurante Monsieur Bleu, de París, y aquella noche el ex tenista conoció a la familia y a los amigos de su novia. Al mes siguiente, la pareja viajó a la Argentina, más precisamente a Tandil –ciudad natal de Mónaco–, y la modelo conoció a la familia y amigos de él. También compartieron viajes por España, Grecia, Mar del Plata y Buenos Aires.