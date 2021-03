TRASNOA, ENTRE EXPLOSIONES, INCENDIOS Y CORTES

Desde Ejesa (Empresa Jujeña de Energía S.A.) explicaron que hubo un corte de electricidad que afectó a casi toda la provincia de Jujuy, a excepción de La Quiaca. El motivo del corte se debió a que el Sistema de Transporte de Energía de Alta Tensión – de la empresa Transnoa – ocasionó la interrupción del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, de media y baja tensión.

Ejesa tuvo que acudir a sus redes sociales para informar acerca del desperfecto que afectó este lunes a casi todo el territorio jujeño, a excepción de La Quiaca. No es la primera vez que Transnoa no da explicaciones acerca de este tipo de eventos, ya que hace unos días explotó un transformador en General Güemes – también propiedad de la empresa de transporte de energía – y no hubo una palabra oficial de parte de su gerente en Salta, César Alderete.

Esta vez, el corte de energía afectó a Jujuy – a excepción de La Quiaca – pero también se sintió en el departamento salteño de General Güemes, de acuerdo al comunicado que emitieron en las redes sociales de la Empresa Jujeña de Energía S.A. Esto se extendió durante varias horas y finalmente, alrededor de las 17, Ejesa informó que el servicio se había restablecido.