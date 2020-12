TRES NACIONES: LOS PUMAS EMPATARON CON AUSTRALIA Y TERMINARON SEGUNDOS

En un partido a pura emoción, Los Pumas empataron con Australia 16 a 16 en la última fecha del Tres Naciones y terminaron segundos en el certamen. Luego de una semana marcada por las críticas, la Selección Argentina de Rugby homenajeó a Diego Maradona.

El seleccionado argentino de rugby empató este sábado ante los Wallabies por 16 a 16, por la sexta y última fecha del certamen desarrollado en tierra australiana, quedando en el segundo puesto detrás del campeón Nueva Zelanda.

Fue un primer tiempo de alto vuelo para Los Pumas. Después de salir a la cancha con una camiseta especial, que presentó una parche especial que incluyó el tradicional número 10 y un crespón negro en homenaje a Diego Maradona, el equipo de Mario Ledesma tuvo que lidiar contra el poderío australiano y también con la complicada situación climática: la lluvia fue factor en el inicio de la última jornada del Tres Naciones porque complicó el manejo de la pelota para ambos conjuntos.

Tri Nations 2020 | Australia v Argentina – Rd 6 Highlights

In Sydney’s pouring rain, the @wallabies and @lospumasuar have played out a draw for the second time in as many matches between the countries.#TriNations2020 #AUSvARG pic.twitter.com/JPq4DGlr2q

