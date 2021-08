TRISTE PEREGRINAR DE LOS ABUELOS Y FAMILIARES DE AFILIADOS EN EL PAMI

El móvil de Canal 9 Multivisión Federal estuvo en las oficinas del Pami Salta para dialogar con la gente que llegaba con turnos pre datados para su atención. La triste sorpresa fue que cada persona que esperaba, planteaba su problema de salud o el de algún familiar que requería de urgente atención. Sin embargo, vienen esperando desde hace meses una respuesta favorable que todavía no llega.

– “Estoy esperando por el cambio de cristal de un ojo, hace 3 meses que espero, dicen que me perdieron los papeles, cada día que pasa pierdo más la visión” se quejaba una mujer.

– “Vine por una receta de oncología, desde abril me cortaron el medicamento, según decían el medico no me había hecho la receta como corresponde, pero yo no puedo estar yendo y viniendo, me hace mal” contaba cansada otra mujer.

– La hija de un afiliado llegó con orden judicial hasta el PAMI porque su padre padece cáncer de próstata. “Una persona con problemas oncológicos tiene que andar sufriendo, él usa pañales. Yo tengo que trabajar, porque tengo que alimentarme, alimentar a mi hija y pagar impuestos, y tengo que tomarme un tiempo para esperar a que se dignen a atenderme y darme respuesta”

– “Estoy pidiendo turno para cambiar médico de cabecera, no responden al whatsapp que nos dieron, personalmente en el consultorio tampoco, ella ya no tiene medicación. Parece que los médicos no tienen ganas de atender” dijo la familiar de una afiliada.

Así se sumaban las quejas por la falta de celeridad en cada uno de los trámites, en su mayoría oncológicos, que ven deteriorar la salud de sus padres o abuelos y en algunos casos hasta la de ellos mismos a la espera de atención médica o la correspondiente medicación.