TRISTEZA EN SALTA POR LA MUERTE DE MARADONA: “ERA UN DIOS TERRENAL”

Matías Daher es un salteño fanático de Diego Armando Maradona y manifestó una gran tristeza tras el fallecimiento del ídolo argentino. El joven comparte su pasión por Diego con su pequeño hijo, quien juega al fútbol y festeja sus goles como lo hacía el Diez. “Era un Dios terrenal”, dijo Matías.

“Al principio no caía, nunca me hubiera imaginado que sea tan pronto. No veo la muerte como algo malo y particularmente creo que Maradona va a encontrar paz. Por ese lado, la tranquilidad de que Diego hoy está mejor, sin gente que lo atosigue, algo que debe pesar mucho y creo que ahora está mejor. Es lo que le dije a mi hijo”, comentó Matías Daher por CANAL 9 MULTIVISIÓN.

Luego contó que le muestra videos de Maradona a su hijo, que también juega al fútbol y festeja sus goles como el Diez. “Una vez subí una foto de mi hijo festejando un gol como Diego y Dalma nos respondió ‘lo amo a este enano’. Después lo anotamos a mi hijo en un concurso y quedó entre los 11 seleccionados. En el mismo concurso hablamos con Dalma y se acordaba de ese momento. En ese concurso ganó la posibilidad de ir al Mundial de Rusia, fue algo muy grande para nosotros“, recordó el joven salteño.

“Todo esto lo transmite Maradona, yo solo le muestro los videos. Se lo conté a mi hijo muy tranquilo, le mostré la noticia y le dije que cuando uno muere va a un mejor lugar. Igual me parece que fue una lástima por sus hijas porque no pudieron acercarse, como todos aquellos que lo quieren. Es el Dios terrenal que teníamos”, finalizó.