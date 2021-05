ÚLTIMA INSTANCIA DEL JUICIO: LA PALABRA DEL VIUDO DE JIMENA SALAS

A dias de que culmine el juicio por el crimen de Jimena Salas, Multivision Federal habló mano a mano con el viudo, Nicolás Cajal.

En su relato aseguró:

“Es una semana triste porque no se están juzgando a los asesinos de Jimena. El ministerio público fiscal no da toda la información que se dice en el juicio. Hace 4 años me pregunto porque alguien quiso hacernos este daño. Mis hijas eran muy chicas, pero una de ellas me dijo que un señor malo le pegó a su mamá con un cuchillo. Ellas actualmente siguen con apoyo psicológico, lo tienen desde el momento en que todo esto pasó”. Respecto a la acusación que recae sobre él dijo: “la mirada está puesta sobre mi hace 2 años, yo sé que tipo de persona soy, la condena social esta y me afecta pero es algo con lo que debo vivir. Las acusaciones de la imputación son agarradas de los pelos. Siempre estuve a disposición de la justicia. Confió en el tribunal que me está juzgando a pesar de que me lleven a juicio por algo que no tengo nada que ver”.